تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الأمن الوطني

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
23
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
23
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بريطانيا وكورونا.. ارتفاع في الإصابات وتراجع في الوفيات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الأمن الوطني
أمن
2021-11-03 | 11:54
5,203 مشاهدة
أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بتكليف سيف الزبيدي بمنصب في جهاز الأمن الوطني.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الامن الوطني العراقي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
العراق
جهاز الامن الوطني
+A
-A
آخر الاخبار
16:32 | 2021-11-03
16:32
كورونا اليوم
بريطانيا وكورونا.. ارتفاع في الإصابات وتراجع في الوفيات
16:15 | 2021-11-03
16:15
فن وثقافة
بالفيديو: هيفاء وهبي تشعل المسرح في بورسعيد
16:00 | 2021-11-03
16:00
دوليات
إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في فيينا
المزيد
اعلان
أمن
اعتقال تاجر مخدرات في بغداد
اعتقال تاجر مخدرات في بغداد
المنافذ الحدودية تضبط عددا من الشاحنات محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد
10:04 | 2021-11-03
بابل.. القبض على متهم قتل شخص واصاب اخر خلال 24 ساعة
09:57 | 2021-11-03
الاستخبارات تدعو المواطنين للابلاغ عن عصابات الارهاب والجريمة المنظمة
09:20 | 2021-11-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
سياسة
24.33%
09:24 | 2021-11-02
السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
09:24 | 2021-11-02
السومرية نيوز تنشر نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط
محليات
16.42%
06:41 | 2021-11-03
السومرية نيوز تنشر نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط
06:41 | 2021-11-03
مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني
سياسة
16.34%
18:24 | 2021-11-01
مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني
18:24 | 2021-11-01
الفلافل العراقية في المنزل.. طريقة سهلة وسريعة
منوعات
15.73%
07:49 | 2021-11-02
الفلافل العراقية في المنزل.. طريقة سهلة وسريعة
07:49 | 2021-11-02
شاهد.. لحظة انهيار رحمة رياض على المسرح أمام الجمهور
فن وثقافة
14.83%
05:49 | 2021-11-02
شاهد.. لحظة انهيار رحمة رياض على المسرح أمام الجمهور
05:49 | 2021-11-02
توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم
محليات
12.36%
15:25 | 2021-11-02
توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم
15:25 | 2021-11-02
المزيد
إستفتاء
من الأقرب للفوز بالكرة الذهبية في 2021؟
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.