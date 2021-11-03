تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الأمن الوطني

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بتكليف سيف الزبيدي بمنصب في جهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف سيف الزبيدي بمنصب وكيل أمني في جهاز الامن الوطني العراقي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.