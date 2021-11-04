القبض على متهمين يقومون بسرقة مبالغ مالية في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهمين أثنين يقومون بسرقة مبالغ مالية من داخل العجلات المركونة في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الاعظمية تمكنت من تتبع أحد المتهمين والقبض عليه لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (4 ملايين دينار) من داخل عجلة مركونة ضمن منطقة الأعظمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع تمكنت من إلقاء القبض على متهم آخر بسرقة مبلغ مالي قدره (3 ملايين دينار و 3 آلاف دولار آخرى) من داخل عجلة مركونة ضمن منطقة السيدية وكذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".