المباشرة بإجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد (صور)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، المباشرة بإجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروري لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد وبالتعاون والتنسيق مع امانة بغداد متمثلة بدائرة المشاريع ومديرية المرور العامة لإعادة تأهيل بعض الطرق الرئيسية حيث تم وبإشراف اللواء مدير مرور الكرخ قيام الجهد الهندسي لكوادر امانة بغداد بتصليح التخسفات الموجودة ضمن شارع سريع الشعلة باتجاه نفق صلاح الدين وشارع المطار".

وأضاف البيان أن "الأعمال شملت قشط واكساء للشارع لتسهيل انسيابية حركة السير والتقليل من الازدحامات والحوادث المرورية".

كما أكدت "فتح كافة المنافذ الموجودة في السيطرات مع التأكيد على التفتيش وخصوصاً في اوقات الذروة".