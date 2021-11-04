قادمة من البصرة.. احباط تهريب اكثر من مليون حبة مخدرة في الناصرية

احبط جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، تهريب اكثر من مليون حبة مخدرة جنوب الناصرية قادمة من البصرة.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "الامن الوطني احبط تهريب اكثر من مليون حبة مخدرة جنوب الناصرية قادمة من البصرة".