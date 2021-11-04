الاتحادية تضبط كمية من الاسلحة غير المرخصة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ومصادرة مجموعة من الاسلحة والمستلزمات العسكرية ضمن منطقة (حي الامانة ) غرب بغداد، أسفرت عن العثور على بندقيتين، 5 مخازن بندقية 88 إطلاقة بندقية كلاشنكوف، حاوية عتاد BKC، درع نسيجي، ناظوري نهاري، 4 لوحات تسجيل عجلات".واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (جسر ديالى) جنوب شرق بغداد تم خلالها العثور على 4 بندقية مختلفة الانواع، 11 مخزن بندقية، 43 إطلاقة بندقية، مسدس صوتي، 68 إطلاقة مسدس، جهاز DVR، بايب زجاجي يستخدم للتعاطي، 5 جعبة مخازن بندقية".واشارت القيادة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".