الاقامة تضبط جوازات مزورة في مطار بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي تمكنت من إلقاء القبض على (6) مسافرين كانوا يرومون السفر عبر الخطوط الجوية العراقية الى المانيا وقد قدموا جوازات المانية الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي، الذين شكوا بها وارسلوها الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، والذين بدورهم اكدوا بان الجوازات الالمانية مزورة وغير اصولية".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتمت احالته الى القضاء".