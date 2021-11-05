انتشار قوات حفظ القانون في ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية (صور)

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتشار قوات حفظ القانون في ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية.

وقال المصدر للسومرية نيوز ان "قوات حفظ القانون انتشرت في ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية تحسبا من اي طارئ".