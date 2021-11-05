صولة امنية جديدة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب ومتهمين بالقتل ومتهم خامس بالنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول النفاذ من السيطرة، حيث تم التأكد من معلوماتهما في حاسبة المطلوبين، وتبين إن هناك قضايا تتعلق بالإرهاب بحقهما".

وأضاف البيان أن "سيطرة بغداد واسط ألقت القبض على المتهم الثالث والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أيضا وتمت عملية إلقاء القبض أثناء تفتيش الأشخاص ضمن منحنى السيطرة، فيما ألقت مفارز سيطرة التاجي القبض على متهمين اثنين بالقتل بعد التأكد من اسميهما في حاسبة المطلوبين".

وتابع، أن "مفارز سيطرة الشعب ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث القي القبض على جميع هؤلاء المتهمين خلال ٢٤ ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا وفق القانون".