القبض على سارق عجلة في داخلها مبلغ مالي وأجهزة هواتف في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرق عجلة في داخلها مبلغ مالي وأجهزة هواتف.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب مكافحة إجرام الكرامة تمكنت من تتبع احد المتهمين والقبض عليه لقيامه بسرقة عجلة تعود لأحد المواطنين شرقي العاصمة بغداد بداخلها مبلغ مالي قدره (8 ملايين دينار مع أجهزة موبايل عدد اثنين) ضمن القاطع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 452 من قانون العقوبات".

واضاف البيان ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين لقيامهم سرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، وضبط عجلات مطلوبة ضمن جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم أصوليا".