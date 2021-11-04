تكثيف الجهود الأمنية في ديالى بعد الخروقات الأخيرة.. فيديو

العمليات العسكرية شملت تفتيش سلاسل جبال حمرين حيث شنت القوات الامنية عملية من خمسة محاور لملاحقة فلول داعش شمال شرق ناحية العظيم في ديالى باستخدام الطائرات المسيرة للوصول الى الاوكار الارهابية واسفرت العملية عن العثور على احد عشر مضافة جرى تدميرها بالكامل فضلا عن ضبط وتفجير عدد من العبوات الناسفة تحت السيطرة. وبالتزامن مع العمليات العسكرية تواصل الجهود الاستخبارية وعمليات التدقيق والتفتيش بغية بسط الامن وتفويت الفرصة على الارهابيين لزعزعة الامن الداخلي.قيادة العمليات المشتركة اكدت أن المحافظة باتت تتمتع باستقرار أمني وهناك تعاون بين أهالي المقدادية مع الاجهزة الامنية والتي وأدت الفتنة الطائفية التي أرادت عصابة داعش إشعالها.ويعزو مراقبون وخبراء أمنيون التصعيد الاخير لداعش الإرهابي في محافظة ديالى الى استغلال التجاذبات السياسية في البلاد خاصةً بعد نتائج الانتخابات، في وقت يحذر المراقبون من أن داعش يعمل على جر البلاد للفتنة الطائفية مجددا من خلال ارتكاب جرائم في مناطق مختلطة مذهبيا كما هي الحال في محافظة ديالى.هذا ويطالب اهالي ديالى بضرورة التنسيق بين قيادات العمليات في المحافظة فضلاً عن تقسيم الواجبات الامنية وعدم ترك اي ثغرة هنا او هناك لاستغلالها من قبل داعش اضافة الى اهمية تأمين المناطق الرابطة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك لاهميتها الامنية.