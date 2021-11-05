الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق تضم الحشد للنظر بأحداث اليوم

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بتشكيل لجنة تحقيق تضم الحشد الشعبي للنظر بأحداث اليوم التي جرت في بغداد.



وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف الخامس من تشرين الثاني الجاري”.

وأضافت أن “اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الامر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت اي ظرف كان”.

وأمر الكاظمي بحسب البيان “بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواحبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل”.

وشهدت بغداد، امس الجمعة، وقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، بحسب مصدر أمني.