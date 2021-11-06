حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة الاسبوعية لواجبات الوكالة الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/10/29 ولغاية 2021/11/5 هي:-تنفيذ اوامر القاء القبض 1412-القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 13- ضبط اسلحة 36- ضبط اعتدة 829-احالة متهمين الى المحاكم القضائية 249- فض المشاجرات 1567- الحالات الانسانية 6- ضبط عجلات مطلوبة 63-التبرع بالدم 15- القبض على متسولين 469- القبض على مخمورين 561- القبض على مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات 207- القبض على ارهابين 26- طبع لوحات السيارات 13809- اصدار اجازات السوق 15181- اصدار سنوية سيارات 25788- ابطال مفعول عبوة ناسفة 286-تحرير مخطوف 1- كشف مسرح الجريمة 215- ضبط كدس عتاد 1