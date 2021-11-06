حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، الحصيلة الاسبوعية لواجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/10/29 ولغاية 2021/11/5.
وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة الاسبوعية لواجبات الوكالة الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/10/29 ولغاية 2021/11/5 هي:
-تنفيذ اوامر القاء القبض 1412
-القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 13
- ضبط اسلحة 36
- ضبط اعتدة 829
-احالة متهمين الى المحاكم القضائية 249
- فض المشاجرات 1567
- الحالات الانسانية 6
- ضبط عجلات مطلوبة 63
-التبرع بالدم 15
- القبض على متسولين 469
- القبض على مخمورين 561
- القبض على مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات 207
- القبض على ارهابين 26
- طبع لوحات السيارات 13809
- اصدار اجازات السوق 15181
- اصدار سنوية سيارات 25788
- ابطال مفعول عبوة ناسفة 286
-تحرير مخطوف 1
- كشف مسرح الجريمة 215
- ضبط كدس عتاد 1