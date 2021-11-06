العمليات المشتركة تستولي على كدس تابع لداعش في كركوك (صور)

اعش، كدس،وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية استولت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركه في كركوك على كدس تابع لعصابات داعش الارهابية تحتوي على (قذيفة جهنم مصنع محليا عدد / ٩ -- خمسا منها محور على شكل عبوه ناسفة )في قرية طويلعة التابعة الى ناحية الرياض قضاء الحويجة ضمن قاطع فمغ ل٣ الالي فق الالية شرطة اتحادية".واشار الى انه "تم رفع القذائف اعلاه من قبل الجهد الهندسي".