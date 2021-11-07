القبض على متهم بالقتل وآخر بالنصب والاحتيال في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل، حيث حاول المتهم النفاذ من السيطرة ولكن من خلال التفتيش والتدقيق الامني تم القاء القبض عليه".وتابع البيان، إن "مفارز سيطرة الدورة التابعة الى المديرية المذكورة، القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".