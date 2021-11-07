القبض على متهم بـ"القتل" وآخر بتزوير صك بقيمة 240 مليون دينار في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب النهروان التابعه لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم لأرتكابه جريمة قتل ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".واضافت، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث قتل في المنطقة المذكورة أعلاه على الفور تم تشكيل فريق عمل والقبض على الجاني ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بقتل المجنى عليه دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".الى ذلك، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الغزالية القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة ٢٤٠ مليون دينار عراقي حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".