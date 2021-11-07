كمين محكم يطيح بإرهابيين اثنين غربي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول الإرهاب، والجريمة المنظمة، والخارجين على القانون، وبتنسيق عال المستوى بين قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ ألقت قوة مشتركة من لواء المشاة (24) الفرقة السادسة واللواء السابع شرطة اتحادية من القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما في منطقتي: (عكركوف) ضمن قاطع أبي غريب، و(حي الإعلام)".وأضافت، انه "تم إحالة الملقى القبض عليها إلى الجهات ذات الاختصاص".