أبرز نشاطات مكافحة المتفجرات خلال الـ72 ساعة الماضية (صور)

أدناه أبرز النشاطات:محافظة بغداد----------معالجة رمانة يدويه دفاعية مرمية في قطعة ارض مهيأه للبناء متروكة وتم رفع الرمانه من قبل الخبير وفق الاجراءات القياسية في منطقه ابودشير شارع الزيتون المنطقه الزراعي.محافظة صلاح الدين-------------- معالجة عبوه ناسفة محلية الصنع عبارة عن صاروخ اس بي جي ناين من مخلفات المجاميع الأرهابية-معالجة قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن قضاء بيجي باتجاه جزيرة ناحية الصينية-معالجة متساقط طائرات نوع عنقودي عدد1 ضمن قضاء العلم قريه تل الصيباط-معالجة صاروخ ضد الدبابات من عيار ١١٥ ملم ضمن حي ١٠٠ دار في مركز مدينة تكريتمحافظة الديوانية---------- معالجة رمانة مسلحة صوتية ضمن منطقة الحي العسكري الثاني- معالجة مقذوف حربي عيار 155ملم ضمن الطريق السريع منطقة العبايجيمحافظة نينوى----------معالجة صاروخ عدد ٢ من مخلفات داعش الارهابي ضمن منطقة حاوي الجوسق في الجانب الايمن- معالجة صاروخ قاذفة آر بي جي عدد ١ مع رمانة يدويةعدد ٢ضمن الجانب الأيمن لمدينة الموصل منطقة باب الطوب- معالجة قذيفة مدفع عيار ١٥٥ ملم عدد ١ من مخلفات داعش الارهابي ضمن الجانب الأيمن لمدينة الموصل/منطقة الهرماتمحافظة البصرة——————---معالجة رمانة يدوية (دفاعية) ضمن منطقة حي الجهاد – دور الشرطةمحافظة الانبار----------معالجة عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات عدد (45)عبوة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن معمل الاسفلت التابع الى قضاء عنه- معالجة مقذوف نمساوي عيار 155ملم عدد (4) و راس صاروخ موجه عدد (2) وقالب TNT عدد (2) قداحه كهربائية عدد (4) من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن منطقة وادي الكصروأكدت الوكالة "معالجة جميع ماذكر وفق الاجراءات القياسية".