اجرام بغداد تعتقل منتحل صفة ضابط أوهم المواطنين بالتعيين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مكتب مكافحة اجرام المنصور استخبر عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني أوهم المواطنين بالتعيين وإصدار أوامر إدارية منسوب صدورها إلى وزارة المالية وجهاز الأمن الوطني (مزورة) بأسماء المشتكين".وأضافت، إنه "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم".وتابعت المديرية، "تم تدوين المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ اقرار لينال جزاءه العادل".