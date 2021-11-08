بغداد.. اعتقال سبعة متهمين في قسم واحد للشرطة خلال ١٢ ساعة

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قسم شرطة الشعب التابع الى قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وصادرة بحقهم مذكرات قبض وتحري صادرة من القضاء".وبينت، أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة اشرف على مفارز القسم التي كانت بواجب انتشار بأمرة مدير قسم شرطة الشعب، وتمت عملية القاء القبض على المتهمين السبعة خلال الـ١٢ ساعة الاخيرة وضمن مناطق متفرقة من قاطع الشعب".في ذات السياق، طاردت دوريات فوج طوارئ بغداد التاسع والتابع للقيادة ايضا، "احد المتهمين والذي لاذ بالفرار من الدوريات حيث عثر بصحبته على سلاح نوع جيسي قرب كراج العلاوي في جانب الكرخ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".