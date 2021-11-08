بالصور.. انتشار قوة أمنية وسط بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار قوة أمنية في مناطق الكرادة وقرب المسرح الوطني وضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وتعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة استهدفت مقره.



