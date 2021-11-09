اجرام بغداد تحل لغز جريمة قتل غامضة وتلقي القبض على القاتل

كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، حادث قتل غامض لشخص بأطلاقة نارية استقرت في رأسه بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ أحيلت الى المديرية ضمن مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل غامض لشخص عثر عليه مصابا بأطلاقة نارية في منطقة الرأس ضمن منطقة حي الرئاسة شرق العاصمة بغداد، على الفور ولأهمية الحادث تم تشكيل فريق عمل مختص وعرض الموضوع على قاضي التحقيق والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات عن الحادث وبوقت قياسي تم التوصل الى أثنين من المشتبه بهم واستحصال أمر قبض قضائي بحقهما، تم التوصل الى المتهم الأول والقبض عليه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٢ وخلال يومين من استلام القضية حيث اعترف صراحة بعد التحقيق معه بأرتكابه لجريمة القتل وبالأشتراك مع المتهم الثاني والذي تم القبض عليه بدلالة المتهم الأول".

واضاف البيان، انه "تم تدوين اقوالهما وتصديقها قضائيا بالأعتراف كما تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة ، قرر السيد قاضي التحقيق توقيف المتهمين وفق المادة (406) من قانون العقوبات واتخاذ كافة الاجراءآت القانونية بحقهما وتقديمهما للقضاء لينالا جزائهما العادل".