تشكيل مجلس تحقيقي على خلفية احداث الجمعة (وثيقة)

فتحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحقيق عالي المستوى بحق منتسبي حفظ القانون اثر قيامهم بحرق خيم الاعتصامات وعجلة تابعة لقناة فضائية مع جهاز الـ SNG وحرق كتاب القرآن والسب والشتم في اماكن التظاهر.

الوثيقة ادناه: