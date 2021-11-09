تشكيل مجلس تحقيقي على خلفية احداث الجمعة (وثيقة)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
تشيللو
من
04:00 PM
الى
05:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رونالدو وصلاح خارج تشكيل "جولة السقوط" بالبريميرليج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
تشكيل مجلس تحقيقي على خلفية احداث الجمعة (وثيقة)
أمن
2021-11-09 | 03:35
المصدر:
السومرية نيوز
1,530 مشاهدة
فتحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحقيق عالي المستوى بحق منتسبي حفظ القانون اثر قيامهم بحرق خيم الاعتصامات وعجلة تابعة لقناة فضائية مع جهاز الـ SNG وحرق كتاب القرآن والسب والشتم في اماكن التظاهر.
الوثيقة ادناه:
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
تشكيل مجلس تحقيقي
احداث الجمعة
+A
-A
آخر الاخبار
05:09 | 2021-11-09
05:09
محليات
هاشتاك "منع البنات من مشاهدة كرة القدم" يتصدر ترند تويتر.. ما قصته؟
05:07 | 2021-11-09
05:07
دوليات
البنك الأوروبي يطرح عملة يورو صفرية تحمل صورة ملك عراقي راحل
04:57 | 2021-11-09
04:57
محليات
النزاهة تكشف تفاصيل ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة إعمار جوامع الموصل
المزيد
اعلان
أمن
تحليل هام من الاستخبارات العسكرية بعد ضبط 3 مضافات لداعش في نينوى (صور)
تحليل هام من الاستخبارات العسكرية بعد ضبط 3 مضافات لداعش في نينوى (صور)
تفاصيل العملية الامنية في الطارمية
04:02 | 2021-11-09
اجرام بغداد تحل لغز جريمة قتل غامضة وتلقي القبض على القاتل
03:31 | 2021-11-09
انطلاق عملية تفتيش واسعة في الطارمية
03:25 | 2021-11-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
أمن
21.91%
14:41 | 2021-11-07
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
14:41 | 2021-11-07
التيار الصدري يكشف حقيقة وصول زعيمه الى أربيل
سياسة
17.65%
15:27 | 2021-11-08
التيار الصدري يكشف حقيقة وصول زعيمه الى أربيل
15:27 | 2021-11-08
اندلاع النيران بعدد من خيم المعتصمين وسط بغداد
أمن
17.15%
14:53 | 2021-11-07
اندلاع النيران بعدد من خيم المعتصمين وسط بغداد
14:53 | 2021-11-07
بالصور.. انتشار أمني في بغداد
أمن
16.02%
13:30 | 2021-11-07
بالصور.. انتشار أمني في بغداد
13:30 | 2021-11-07
توضيح بشأن دوي انفجار في بغداد
أمن
14.29%
07:18 | 2021-11-07
توضيح بشأن دوي انفجار في بغداد
07:18 | 2021-11-07
مؤشر إصابات كورونا يعاود الارتفاع في العراق
كورونا اليوم
12.98%
08:18 | 2021-11-08
مؤشر إصابات كورونا يعاود الارتفاع في العراق
08:18 | 2021-11-08
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.