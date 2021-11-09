تفاصيل العملية الامنية في الطارمية

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن العملية الامنية التي اسفرت عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز،، إنه "في الساعة 6:30 تم نصب كمين محكم من قبل الحشد العشائري وتم الاشتباك مع مجموعة مسلحة في بساتين الطابي / بستان الزاير ومن خلال الاشتباك انفجر احد المسلحين وكان يرتدي حزاما ناسفا".

وأضاف: "اما بخصوص المسلحين الباقين فقد لاذوا بالفرار وتم الدخول مع القوة الماسكة للأرض ف4 ل 59 جيش عراقي للاستطلاع داخل البستان وتبين وجود جثه للانتحاري شاب يقدر من مواليد 1990".

وتابع أن "جثة الانتحاري تم اصطحابها من قبل الحشد العشائري داخل الفوج".