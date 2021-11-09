تحليل هام من الاستخبارات العسكرية بعد ضبط 3 مضافات لداعش في نينوى (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد متابعة المعلومات الاستخبارية عن وجود مضافة في جبل نوكيط، خرجت قوة لتفتيش الاحداثيات وتم العثور على ثلاث مضافات تحتوي على عدد للتفخيخ وصواعق تفجير وميموري عدد ٢ وسيم كارت عدد واحد وملابس وادوات حلاقة، مبينة أن اغلب المواد المذكورة جديدة واخرى غير مستعملة".وأضافت، إن "بعد ضبط هذه المضافات نحلل إن العدو مازال يتم ايصال الدعم له وينوي القيام باعمال تعرضية وزرع العبوات وتفجير ابراج الطاقة".وأوضحت المديرية، إنه "تم قتل اكثر من مفرزة للعدو جميعها كانت تملك معدات رؤيه ليلية حرارية متطورة وتحديدا نوع بوليسار روسي الصنع".