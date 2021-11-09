الخلية تعلن نتائج العملية الامنية في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، نتائج العملية الامنية في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، القطعات الامنية في قيادة ديالى ومن خلال فرقة المشاة الأولى وقوة من الفرقة التاسعة، شرعت بواجب تفتيش شمال وجنوب بحيرة حمرين ومن خمسة محاور".

واضاف البيان، ان "هذا الواجب أسفر من خلال نتائجه الأولية عن العثور على عدد من الأوكار للإرهابيين، حيث تم تدميرها من قبل القوة المنفذة للواجب الذي مازال مستمر لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".