تفاصيل الاطاحة بـ "انتحاري" شمالي بغداد (فيديو) - عاجل

وقال حميد في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قطعات اللواء تمكنت فجر اليوم من خلال جهد استخباري وتعاون فوج حشد الطارمية من قتل احد عناصر داعش الارهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية شمال بغداد".واضاف انه " لا توجد مضافات لداعش في المنطقة واثناء محاولة الانتحاري الانتقال من منطقة الى اخرى وردت معلومات من ابناء المنطقة على اثرها تمكنت القوات من تحديد موقع الارهابي والتمكن من قتله".