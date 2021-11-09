قوات الجيش تنفذ عمليات بحث وتفتيش في الطارمية (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات من الجيش العراقي في قيادة الفرقة السادسة، شرعت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي في بساتين قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وتأتي هذه العمليات، بعد أن تمكنت قوات الجيش ومن خلال جهد استخباري وتعاون فوج حشد الطارمية من قتل احد عناصر داعش الارهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في الطارمية.أدناه صور حصرية بعدسة مراسل السومرية علي جاسم: