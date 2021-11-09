الإطاحة بمجموعة داعشية كانت تنوي استهداف بغداد

وقال آمر فوج الطارمية في الحشد، إبراهيم المشهداني، وفق بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من فوج الطارمية نفذت عملية نوعية بناء على معلومة مشتركة مع جهاز الأمن الوطني في بستان العكيلي داخل القضاء"، مبينا أن "القوة تمكنت من الوصول إلى مجموعة داعشية تم الاشتباك معها في المنطقة المذكورة".واضاف المشهداني، أن "القوة قتلت ارهابيين، أحدهما فجر نفسه خلال الاشتباك والآخر قتل قبل تفجير حزامه الناسف اضافة إلى جرح آخرين"، لافتا الى أن "المجموعة الارهابية كانت تنوي استهداف مناطق العاصمة بغداد".وتابع، ان "العملية تأتي تعزيزا للعمليات السابقة، واننا مستعدون للوصول الى اي نقطة يحتمل تواجد الارهاب فيها".