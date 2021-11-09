تضم ملابس "قندهارية" ومتفجرات.. تدمير اوكار لداعش في صلاح الدين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية وبعد ورود معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية بوجود اوكار وانفاق في جبل مكحول، وعلى اثرها خرجت قوة من لواء المشاة الواحد والتسعون ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بواجب بحث و تفتيش".وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على ٧ مخابئ وانفاق تحتوي في داخلها على ملابس قندهارية وحقائب عدد ٢ تحتوي على سجلات تعود لعصابات داعش الإرهابي ومجموعة قداحات وذاكرة خارجية (فلاش) وحزام ناسف، بالاضافة الى ٧ رمانات يدوية، حيث تم تدمير الانفاق والمواد من قبل القوة المذكورة".