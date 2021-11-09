بينها القتل والسرقة.. شرطة بابل تقبض على عدد من المطلوبين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان ، مفارزها القت القبض على 56 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، كان أبرزها جرائم قتل وسرقة وتزوير منفصلة".وأضافت إن "عمليات إلقاء القبض جرت من خلال حملة أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام في عموم مناطق المحافظة، وجاءت في إطار جهود متابعة المطلوبين وتعزيز إجراءات الأمن".واشارت القيادة الى انه، "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال باقي الإجراءات القانونية".