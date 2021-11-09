الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على اسلحة في كركوك

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة ، نفذت عملية تفتيش قرية "شاؤوك وحاوي الفاخرة" بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابر هاون مختلفة الأنواع ".واضافت انه "تم رفعها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي" .