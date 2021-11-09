أول تعليق من واشنطن بعد اجتماع الأسد وبن زايد

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان إن "واشنطن تحث دول المنطقة على التفكير مليا في الفظائع التي ارتكبها الأسد".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي دوري "نحن قلقون من التقارير الخاصة بهذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها".وتابع قائلا: "كما قلنا من قبل، لن تعرب الإدارة الأمريكية عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد".والتقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أثناء زيارته إلى دمشق هي الأولى منذ 10 سنوات.