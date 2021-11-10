شرطة المثنى تكلف مديرا جديدا لها - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العميد محمد عيسى سبتي تسنم منصب مدير شرطة محافظة المثنى والمنشآت وكالة خلفا للواء عبدالرضا گاطع فهد الذي هنأ بدوره العميد سبتي بمناسبة تسنمه المنصب، متمنياً له التوفيق والنجاح في إدارة الملف الأمني والإداري ومحاربة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين في محافظة المثنى العزيزة".وأعرب العميد سبتي، عن "شكره وتقديره، الى اللواء عبد الرضا كاطع فهد مثمنا دوره الكبير في فترة توليه المنصب".