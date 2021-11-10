بغداد.. فض مشاجرة عشائرية واعتقال 11 مطلوباً بينهم متهمين بالقتل والسرقة (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من لواء المشاة 44 الفرقة الحادية عشرة، تمكنت من فض مشاجرة بعد حصول إطلاق نار بين المتشاجرين، واعتقال طرفيها والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، وضبط عند أحد المعتقلين مواد وأدوات تعاطي المخدرات، وسلاح مسدس، في منطقة (سبع ابكار) شمالي شرق بغداد".وفي سياق متصل، "وبناءً على ورود معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تفيد بوجود مطلوبين اثنين بتهمة السرقة يستقلان عجلة مدنية، حيث تم تطويق المكان من قبل قوة من اللواء أعلاه، مبينة إن المتهمان حاولا إطلاق النار على القوة المنفذة، وتم محاصرتهما واعتقالهما في منطقة الحسينية شمالي شرق بغداد، وفق ما جاء في البيان".من جانب آخر، أفاد البيان، "بتمكن قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (7) متهمين بجريمة قتل، في منطقة المدائن جنوبي بغداد".وأكد البيان، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".