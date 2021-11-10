القبض على متهمين بالارهاب في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة الشعب التابعة لها القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة"، موضحة انه "تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين ضمن السيطرة".واضافت ان "سيطرة شاطئ التاجي القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا ارهاب بعد اجراء التفتيش الدقيق على الأشخاص"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".