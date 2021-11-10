بعملية نوعية.. عمليات بغداد تطيح باحد الارهابيين جنوب بغداد

وقالت العمليات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية ومتابعة ميدانية لتحركات العناصر الإرهابية قوة من اللواء (٢٣) فرقة المشاة السابعة عشر بأمرة العقيد الركن آمر اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تتمكن من اعتقال إرهابي بعد رصد تواجده ضمن منطقة (الخميسيه) جنوب بغداد"، موضحة ان "المتهم مطلوب وفق الماده ١/٤ ارهاب لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل".واضافت انه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون العراقي".