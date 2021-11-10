الاتحادية تقبض على عدد من مروجي المخدرات شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تُجّار ومروجي المواد المخدرة ، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من استخبارات مركز شرطه الرشاد ، من إلقاء القبض على ستة متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة في منطقة "سكينة" شرقي بغداد".واضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت عن طريق استخبار من احد المواطنين بوجود عصابة تقوم بتجارة وترويج المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية ضمن المنطقة ، وبعد تشكيل فريق عمل مسنود بالجهد الاستخباري ومن خلال نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم مادة الكرستال غرام واحد ، رمانة هجومية ، غدارة مع مخزن ، 2 مسدسات مختلفة الأنواع ، 4 بايب زجاجي ، 3 بدلات عسكرية ، 3 هيتر غاز كبير، 4 قداحة ، 2 اركيلة".واشارت القيادة الى انه "تم تسليمهم اصولياً مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".