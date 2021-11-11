إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة في الصحراء الغربية - عاجل

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الحشد والجيش أحبطت محاولة لتفجير برج للطاقة مع العثور على مضافة لداعش في الصحراء الغربية".وأضاف، إن "قوة مشتركة من اللواء الثالث حشد محافظة الانبار والجيش، خرجت للبحث والتفتيش عن بقايا فلول داعش الارهابي في الصحراء الغربية، حيث تم معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت احد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والعثور على نفق (تم ردمه) كانت تستخدمه عصابات داعش كمضافة لها".