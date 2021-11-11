الرد السريع تطيح باحد ناصر داعش الارهابي في صلاح الدين

وقالت القوة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الرد السريع وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، متمثلة بقسم استخبارات اللواء الثالث التابع للفرقة، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".واضافت ان "عملية إلقاء القبض عليه تمت في قضاء آمرلي شرق محافظة صلاح الدين"، موضحة انه"تم تسليمه أصوليا الى جهة الطلب".