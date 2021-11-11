اعتقال "إرهابيين" تسللا من سوريا الى العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال "إرهابيين" اثنين تسللا من سوريا الى نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "تأكيداً لمساعيها في المشاركة بتأمين الحدود عبر ما تقدمه من معلومات عن تحركات ونوايا المجاميع الارهابية للتسلل الى اراضينا، واستنادا الى معلومات دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد ومشاركة شعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت وجود محاولة لارهابيين اثنين قادمين من سوريا لاجتياز الحدود عبر منطقة ربيعة المحاذية للشريط الحدودي".

وأضافت "على اثر ذلك تم نصب كمين محكم لهما في المنطقة المشار اليها والقبض عليهما بعد اجتيازهما الحدود"، مشيرة الى أن "أحد الارهابيين قد عمل عنصرا أمنيا لداعش الارهابي واشترك بعدة عمليات للتعرض على قواتنا الامنية، فيما عمل الارهابي الاخر كعنصر طبي ساهم بعلاج عدداً من الارهابيين المصابين اثناء معارك التحرير غرب الانبار".