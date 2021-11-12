شرطة المثنى تطيح بتاجر مخدرات في الرميثة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شعبة مخدرات قضاء الرميثة التابعة إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى، ألقت القبض على شخص من سكنة إحدى المحافظات المجاورة يتعاطى مادة الكريستال ويتاجر بها ويروج للحبوب المخدرة وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال".واضافت انها "دونت اقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".