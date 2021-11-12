الاستخبارات تكشف تفاصيل الإطاحة بآمر مفرزة قناصي داعش في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ملاحقة ومتابعة أمتدت لثلاثة أشهر تم خلالها رصد كافة تحركات واتصالات أحد الارهابيين الخطرين والمدعو ياسين شكر محمود العزي والملقب ( خُبيّبْ) و(ابو قتادة) من قبل ابطال شعبة المصادر وبالتعاون مع خلية الاستخبارت ومكافحة الارهاب وهما من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وما نتج عن تلك الملاحقة من معلومات غاية بالدقة عن اماكن تواجده ومسار تنقلاته".وأضافت، أنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع لواء المشاة ٤٥ الفرقة الثامنة (المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك) تم نصب كمين محكم لمجموعتة الارهابية والاشتباك معها وقتله في قرية البو محمد بمنطقة وادي الشاي محافظة كركوك".وأشارت إلى أن "ذلك الارهابي يعد آمر القناصين بالمفارز العسكرية لما تسمى ولاية كركوك وأبرز عناصرها، حيث شارك بتنفيذ عدة عمليات ارهابية استهدفت قواتنا الامنية والمواطنين".وبينت، أنه "من قاد التعرض الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥ في قاطع الرشاد وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".