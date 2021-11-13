القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن توفرت معلومات لدى لجنة مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شخص يقوم ببيع وشراء المتسولين واحتوائهم في مسكن خاص بهم ويشرف على توزيعهم في الشوارع من أجل أن يجنون له المال، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهم، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر لينال جزاءه العادل".وفي السياق، أوضح البيان، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام المحمودية، ألقت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) إذا لم تدفع له مبلغ من المال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ ق.ع وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".