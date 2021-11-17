شرطة كركوك وقوة مشتركة تقتل أحد أكبر تجار المخدرات (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تمكن شرطة كركوك وقوة مشتركة من قتل أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد جمع معلومات عن تحركات أحد أكبر تجار المخدرات في محافظة كركوك، تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في محافظة كركوك، وقوة الواجب التابعة لمكتب قائد الشرطة، ومفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك العسكري، وبكمين أمني محكم من محاصرة أحد تجار المخدرات والصادر بحقه أوامر قبض عديدة، وقتله بعد قيامه بإطلاق النار على القوات الأمنية المكلفة بالواجب".

وتابع البيان، وكان بحوزة المتهم أسلحة متنوعة، ومواد مخدرة تقدر بنصف كيلو من (الكرستال)، وهو المتهم نفسه الذي قام بإطلاق النار على مفارز الشرطة في الشهر السابق، وعلى أثره أصيب ضابطين ومنتسب".