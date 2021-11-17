انطلاق عملية أمنية واسعة لتفتيش حاوي العظيم في ديالى - عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية تشمل تفتيش وتأمين حاوي العظيم بضفتي الغربية والشرقية بدءًا من سد العظيم شمالا وصولا الى مصد نهر العظيم في نهر دجلة جنوبا".ونفذت قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات شرق دجلة للحشد الشعبي واجب تفتيش الساحل الغربي لحاوي العظيم فيما نفذت قيادة عمليات ديالى للجيش والحشد الشعبي عملية تفتيش حوض العظيم الشرقي.ويشترك في العملية أيضا اللواء 23 ولواء نداء ديالى والقوات الخاصة لقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وبالتنسيق مع الجيش، حيث تهدف لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه.