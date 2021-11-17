الإعلام الأمني تعلن نتائج اليوم الأول من عملية واسعة في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن نتائج اليوم الأول من عملية واسعة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية شرعت على بركة الله بإشراف قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، بتنفيذ عملية امنية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، شاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لتفتيش حاوي العظيم وبساتين ابي صيدا والعبارة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضافت أن "النتائج لهذا اليوم كانت، تنفيذ ٨ ضربات جوية، استهدفت خلالها أهداف للإرهابيين، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعناصر عصابات داعش يحتوي مواد واعتدة واسلحة مختلفة وتدمير صاروخ"، مشيرة الى أنه "مازالت العملية مستمرة، وتواصل القوات الأمنية استعداداتها لإكمال المرحلة المتبقية من هذه العملية".