كيف يقوم المحتالون بأيهام المواطنين بالتعيين على وزارة الكهرباء؟

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على محتالين اثنين يوهمان المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية بأوامر إدارية مزورة في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / ضمن مكتب مكافحة إجرام التاجي تمكنت من متابعة اثنين من المتهمين المطلوبين عن جريمة النصب والاحتيال والقبض عليهما بعد توفر معلومات بشأنهما حول قيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وايهامهما بالتعيين على ملاك وزارة الكهرباء وتسليمهم كتب تعيين وأوامر إدارية مزورة مقابل مبلغ من المال قدره (٤ ملايين دينار)".

واضاف البيان انه "تم عرض الموضوع أمام قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".