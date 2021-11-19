بعد إعادة افتتاحهما.. الأمن يعاود إغلاق جسرين حيويين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية عاودت إغلاق جسري السنك والجمهورية ، وذلك بعد ساعات على افتتاح الأولى ودقائق قليلة على افتتاح الثاني".وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسور السنك والجمهورية والأحرار "لتأمين الحماية للمحتجين على نتائج الانتخابات".وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت في وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط العاصمة. فيما أفاد مصدر أمني لـ السومرية قبل دقائق من لحظة كتابة الخبر، بإعادة افتتاح جسر الجمهورية.