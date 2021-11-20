بغداد.. القبض على متهمين اثنين سرقا مبالغ مالية كبيرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالدخول الى دار سكني وسرقة مبلغ (30 مليون دينار) حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".وفي ذات السياق، أكد البيان، "القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (4 آلاف دولار أمريكي) من احد الاشخاص اثناء تبضعه في منطقة الشورجة ببغداد".وأوضح، إنه "تم تدوين أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالأعتراف عن حادث السرقة وعدة حوادث اخرى للسرقة ضمن القاطع وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام 446 من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".