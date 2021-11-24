القبض على قاتل ومحتال وضبط "تكتك" مسروقة في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على قاتل ومحتال وضبط تكتك مسروقة ضمن سيطراتها.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالقتل".

وأضاف البيان، أن "مفارز ذات السيطرة ألقت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال فيما ضبطت مفارز سيطرة جسر ديالى تكتك مسروق بعد محاولة حائزه عبور حاجز التفتيش في السيطرة تم اقتياد الملقى القبض عليهم والتكتك المضبوط الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".